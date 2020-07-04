FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +15
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.07.2020 16:31
7
Печать

В Петербурге умерли ещё два опытных медика

Ещё два медика в Петербурге не пережили пандемию коронавируса. Об этом пишет «Доктор Питер» 4 июля.

Умерла 59-летняя рентген-лаборант Невского района Марина Федорова. «Она была стержнем семьи. Все праздники, все дела, все сборы происходили вокруг неё. Мы все тянулись к ней, как к солнцу. С ней всегда можно было посоветоваться. Она очень много читала и помнила. Моя личная «Википедия». Она была самым живым человеком. Она отдала все своим семерым детям. И только начала жить для себя», — написала дочь Екатерина в Instagram.

Также стало известно о смерти участкового терапевта поликлиники в Колпино 52-летнего Александра Плужника. Врач с 27-летним стажем во время пандемии работал на двух участках. В конце мая его самого госпитализировали в Военно-медицинскую академию.

В «списке памяти» уже около 50 петербургских медиков, не переживших пандемию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Nafanka
Не понимаю одного: власть прицепилась к возрасту 65+, когда совершенно ЯСНО видно, что мрут люди, по большей части, 50+, ну или 55+... И не только медики. Так и будем делать вид, что ЭТОГО НЕ видим?! Видимо, БЕЗ этого возрастного слоя стране вообще КРАНТЫ,и молодёжь - НЕ потянет, она вообще не привыкла и не любит работать - только пОститься (не путать с "постИться")! И именно по этой "уважительной причине" 50+ всё должны выносить на своих плечах, причём за копейки... Видимо, ТАК и есть!
260624961
Власть развлекается , а мы умираем. Если в следующий митинг ( согласованный ога) пол Питера не выйдет - значит мы "пыль под ногами майора", чем нас и считают.
evilman
Не тусите. Карантинные меры ослабили из-за "выборов". Угроза заражения будет сохраняться ещё несколько месяцев. Пока половина населения не переболеет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний