В Петербурге умерли ещё два опытных медика

Ещё два медика в Петербурге не пережили пандемию коронавируса. Об этом пишет «Доктор Питер» 4 июля.

Умерла 59-летняя рентген-лаборант Невского района Марина Федорова. «Она была стержнем семьи. Все праздники, все дела, все сборы происходили вокруг неё. Мы все тянулись к ней, как к солнцу. С ней всегда можно было посоветоваться. Она очень много читала и помнила. Моя личная «Википедия». Она была самым живым человеком. Она отдала все своим семерым детям. И только начала жить для себя», — написала дочь Екатерина в Instagram.