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04.07.2020 16:56
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Парад аквабайкеров заставил Неву вскипеть. «Фонтанка» показывает, как сотня гидроциклов устроила шторм

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»

Гидроциклисты Петербурга отметили начало водного сезона массовым заплывом по рекам города. На старте участвовало 50 аквабайков, однако, по ходу движения к ним присоединилось еще несколько десятков, что добавило мероприятию яркости и заставило горожан достать камеры.

Нева под водными мотоциклами буквально бурлила и пенилась. На лицах случайных свидетелей праздника читался восторг.

Колонна двигалась организованно в сопровождении двух катеров ГИМС (Государственной автоинспекции по маломерным судам) со скоростью около 5 км/ч. Маршрут начался от базы ГИМС на Южной дороге, участники прошли Малую и Большую Невку, Фонтанку.

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»
Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»

Как подчеркнул лидер движения петербургских аквабайкеров Braapextreme Артём Голубев, одной из целей парада стало желание показать петербуржцам, что далеко не все любители гидроциклов — это хулиганы, обливающие прохожих водой. Их движение активно сотрудничает с ГИМС и помогает при случае в ловле подобных шутников.

Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в инспекции, всего в Петербурге зарегистрировано около 800 гидроциклов. В этом году официальное открытие сезона пришлось отложить, так как навигация в Петербурге из-за коронавирусных ограничений открылась лишь 28 июня.

Фото: Сергей МихайличенкоФонтанка.ру»

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Комментарии (2)

krasnonosov
Вот фулюганы! И все без перчаток и масок!
Куда только смотрит роснепотребпозор?
Игорь Титов
"Вот приезжают они на ТО берег, а там....КОКЛЮШ !!! "
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