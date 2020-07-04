Парад аквабайкеров заставил Неву вскипеть. «Фонтанка» показывает, как сотня гидроциклов устроила шторм
Гидроциклисты Петербурга отметили начало водного сезона массовым заплывом по рекам города. На старте участвовало 50 аквабайков, однако, по ходу движения к ним присоединилось еще несколько десятков, что добавило мероприятию яркости и заставило горожан достать камеры.
Нева под водными мотоциклами буквально бурлила и пенилась. На лицах случайных свидетелей праздника читался восторг.
Колонна двигалась организованно в сопровождении двух катеров ГИМС (Государственной автоинспекции по маломерным судам) со скоростью около 5 км/ч. Маршрут начался от базы ГИМС на Южной дороге, участники прошли Малую и Большую Невку, Фонтанку.
Как подчеркнул лидер движения петербургских аквабайкеров Braapextreme Артём Голубев, одной из целей парада стало желание показать петербуржцам, что далеко не все любители гидроциклов — это хулиганы, обливающие прохожих водой. Их движение активно сотрудничает с ГИМС и помогает при случае в ловле подобных шутников.
Сергей Михайличенко/»Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в инспекции, всего в Петербурге зарегистрировано около 800 гидроциклов. В этом году официальное открытие сезона пришлось отложить, так как навигация в Петербурге из-за коронавирусных ограничений открылась лишь 28 июня.