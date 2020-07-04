Гидроциклисты Петербурга отметили начало водного сезона массовым заплывом по рекам города. На старте участвовало 50 аквабайков, однако, по ходу движения к ним присоединилось еще несколько десятков, что добавило мероприятию яркости и заставило горожан достать камеры.



Нева под водными мотоциклами буквально бурлила и пенилась. На лицах случайных свидетелей праздника читался восторг.



Колонна двигалась организованно в сопровождении двух катеров ГИМС (Государственной автоинспекции по маломерным судам) со скоростью около 5 км/ч. Маршрут начался от базы ГИМС на Южной дороге, участники прошли Малую и Большую Невку, Фонтанку.

