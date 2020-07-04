Фем-певица из Петербурга устроила акцию против домашнего насилия. Раздетую девушку в клетке забросали мусором
Фем-исполнительница из Петербурга Любовь Терентьева, творящая под псевдонимом Мать Toreza, устроила акцию 4 июля против домашнего насилия. Наблюдателями стали жители Выборгского района и скучающий охранник.
Фото в соцсетях опубликовала феминистка Леда Гарина, в паблике самой исполнительницы появилось видео. Всё происходит под песню «Бей меня, деточка!». Любовь заперли в вольере, установленном на площадке для бытовых отходов. На клетке была надпись «Не выношу сор из избы». Постепенно к пленнице подходили люди и забрасывали запертую пакетами с мусором. Цель акции — призвать жертв домашнего насилия не молчать и обращаться за помощью, а свидетелей семейной трагедии — не быть равнодушными и помогать.