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04.07.2020 15:46
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Фем-певица из Петербурга устроила акцию против домашнего насилия. Раздетую девушку в клетке забросали мусором

Фем-исполнительница из Петербурга Любовь Терентьева, творящая под псевдонимом Мать Toreza, устроила акцию 4 июля против домашнего насилия. Наблюдателями стали жители Выборгского района и скучающий охранник.

Фото в соцсетях опубликовала феминистка Леда Гарина, в паблике самой исполнительницы появилось видео. Всё происходит под песню «Бей меня, деточка!». Любовь заперли в вольере, установленном на площадке для бытовых отходов. На клетке была надпись «Не выношу сор из избы». Постепенно к пленнице подходили люди и забрасывали запертую пакетами с мусором. Цель акции — призвать жертв домашнего насилия не молчать и обращаться за помощью, а свидетелей семейной трагедии — не быть равнодушными и помогать.

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Комментарии (9)

260825581
Поржал со всех комментов)))
RemyMartin
Мало надрыву. Надо было еще какому-нибудь образу угнетателя в рваном тельнике оросить певицу "утренней росой" )
Pilat
Не зачёт, одежда есть
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