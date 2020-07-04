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04.07.2020 15:35
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Под мостом Александра Невского положили на бок грузовой «Фиат». Пострадал водитель легковой

Авария с участием грузового транспорта произошла в Невском районе Петербурга 4 июля.

О ДТП под мостом Александра Невского рассказали в социальных сетях очевидцы. Горожане опубликовали фото, на котором запечатлён уложенный на бок транспорт. Подпись к посту сообщала, что это маршрутка.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, опровергли эту информацию. От удара не устоял Fiat Ducato. В столкновении также участвовал «Хёндэ», водитель легковой получил травмы. Его состояние уточняется.

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Комментарии (1)

krasnonosov
От моста Ал. Невского до административной границы Невского района города Санкт-Петербурга расстояние в пару километров минимум.
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