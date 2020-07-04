Авария с участием грузового транспорта произошла в Невском районе Петербурга 4 июля.

О ДТП под мостом Александра Невского рассказали в социальных сетях очевидцы. Горожане опубликовали фото, на котором запечатлён уложенный на бок транспорт. Подпись к посту сообщала, что это маршрутка.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и области, опровергли эту информацию. От удара не устоял Fiat Ducato. В столкновении также участвовал «Хёндэ», водитель легковой получил травмы. Его состояние уточняется.