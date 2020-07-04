Футболистов «Зенита» проверили на коронавирус перед игрой с «Краснодаром». Заболевших не нашли

Футболисты «Зенита» в очередной раз сдали анализы на коронавирус перед матчем 25 тура чемпионата России против «Краснодара». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды 4 июля, все результаты пришли отрицательные.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдёт в воскресенье, 5 июля, в Краснодаре. «Зенит» занимает первое место с 59-ю очками. Краснодарцы идут на третьей строчке с 45-ю очками.

Напомним, что в Российской премьер-лиге сразу в нескольких командах произошли вспышки заболевания коронавирусом. Из-за этого командам приходится играть молодежными составами, переносить игры или получать техническое поражение за неявку на матч.