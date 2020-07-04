Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге впервые за неделю снизился. Но все еще на уровне мая

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице снизился и, по данным на 4 июля, составил 1,15. Всю последнюю неделю он стабильно рос.

Увеличение началось с 25 июня со значения с 0,95. К первому июля коэффициент был уже 1,07. Второго числа — 1,12. Третьего — 1,17. В последний раз коэффициент был выше только 18 мая — 1,26.

Перед началом снятия ограничений в Петербурге коэффициент, как и положено по правилам Роспотребнадзора, опустился до единицы. А затем и вовсе до 0,8, что подходит для второго этапа.