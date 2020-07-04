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04.07.2020 15:15
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Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге впервые за неделю снизился. Но все еще на уровне мая

Коэффициент распространения коронавируса в Северной столице снизился и, по данным на 4 июля, составил 1,15. Всю последнюю неделю он стабильно рос.

Увеличение началось с 25 июня со значения с 0,95. К первому июля коэффициент был уже 1,07. Второго числа — 1,12. Третьего — 1,17. В последний раз коэффициент был выше только 18 мая — 1,26.

Перед началом снятия ограничений в Петербурге коэффициент, как и положено по правилам Роспотребнадзора, опустился до единицы. А затем и вовсе до 0,8, что подходит для второго этапа.

Петербург четвёртый день лидирует в общероссийской смертельной статистике по коронавирусу. 4 июля был зафиксирован 271 новый случай заражения инфекцией.

Коэффициент распространения COVID-19 считается просто — количество зарегистрированных больных за последние 4 дня делится на количество зарегистрированных больных за предшествующие им 4 дня. Регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных «инфекционных» коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.

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Комментарии (3)

261697121
Когда 75 процентов горожан участвуют в политическом процессе, тут уж как пить дать будут и заражения и смерти. Путь демократии всегда поливают кровью патриотов
meddmitro
Вы уж определитесь. А то у вас тоже как у правительства, флюгерит слегка...
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