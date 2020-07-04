«Великая страна имеет право». «Автодор» планирует поднять скоростной лимит на М11

Увеличить лимит скорости до 150 км/ч планирует «Автодор» на своих платных трассах. Об этом заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко 4 июля.

На трассе М11 разрешено ехать со скоростью 130 км/ч, учитывая нештрафуемый порог в 20 км/ч. «Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — цитирует РИА Новости Петушенко.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье. На обходе Лосево и Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 км/ч, а когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит расширят до 130 км/ч и после этого — до 150 км/ч.