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04.07.2020 15:05
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«Великая страна имеет право». «Автодор» планирует поднять скоростной лимит на М11

Увеличить лимит скорости до 150 км/ч планирует «Автодор» на своих платных трассах. Об этом заявил председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко 4 июля.

На трассе М11 разрешено ехать со скоростью 130 км/ч, учитывая нештрафуемый порог в 20 км/ч. «Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», — цитирует РИА Новости Петушенко.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье. На обходе Лосево и Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 км/ч, а когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит расширят до 130 км/ч и после этого — до 150 км/ч.

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Комментарии (10)

260551481
А теперь все это рассчитаем с позиции рубля. При скорости в 150 км и более расход топлива на проезжающих ведрах поднимется от 12 до 35%. Имея трафик пусть в тысячу единиц в час не сложно подсчитать прибыльность "мероприятия".
MikkeL
План по сокращению населения в действии, главное патриотичненько заявить и народ сам побежит убиваться об столбы отбойники и камазы, искренне жаль только тех кто будет ехать с нормальной скоростью и в кого будут влетать "пилоты формулы 1"
krasnonosov
В великой Белоруссии на Е30 давно уже 120 км/ч, а через границу по этой же трассе в России - 90 км/ч.
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