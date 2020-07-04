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04.07.2020 14:51
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В Петербурге вздулись реки и каналы — в городе десятки аквабайкеров устроили парад и открыли гидросезон

В Петербурге 4 июля официально открылся гидросезон для городских аквабайкеров. Участники проплыли парадом по рекам и каналам Северной столицы, прыгая по волнам и изумляя прохожих.

Водители гидроциклов спустились на воду с причала Центра госинспекции по маломерным судам на Южной дороге, а затем в сопровождении катеров ГИМС проследовали вокруг Петроградского острова, заглянули в центр и вернулись обратно. Участвовать в параде могли только зарегистрированные участники.

Аквабайкеры вызывают неоднозначную реакцию у горожан и особенно у полиции. Первых они с удовольствием нередко обдают водой, проплывая мимо, а вторые вынуждены играть с экстремалами в догонялки.

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Комментарии (9)

Rusboy
Петр Первый бы сказал, наконец то моими каналами стали пользоваться, дружные гидроциклисты, а не обозленные капитаны туристических трамвайчиков, в погоне как обобрать, своими ценами, побольше туристов, с их незаконными аккупированными причалами, (не пускают частные суда высаживать пассажиров, и пора на В.О наконец то, повторно, выделить деньги на новые каналы вместо линий... туда можно и гандолы запустить, вместо стоящих пробок... и Обводный канал открыть, ведь туда больше не сливают отраву...
260657101
Если это организованное мероприятие, как аналог парада, то норм,
городу от этого только польза. А так конечно на узких каналах и реках внутри города, скоростному водному транспорту точно не место.
Helgad
Интересно, что бы Петр Первый сказал, глядя, как по его рекам и каналам аквабайкеры гоняют!
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