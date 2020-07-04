В Петербурге 4 июля официально открылся гидросезон для городских аквабайкеров. Участники проплыли парадом по рекам и каналам Северной столицы, прыгая по волнам и изумляя прохожих.

Водители гидроциклов спустились на воду с причала Центра госинспекции по маломерным судам на Южной дороге, а затем в сопровождении катеров ГИМС проследовали вокруг Петроградского острова, заглянули в центр и вернулись обратно. Участвовать в параде могли только зарегистрированные участники.



Аквабайкеры вызывают неоднозначную реакцию у горожан и особенно у полиции. Первых они с удовольствием нередко обдают водой, проплывая мимо, а вторые вынуждены играть с экстремалами в догонялки.

