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04.07.2020 14:34
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И разверзнутся хляби небесные. Синоптики и МЧС предупреждают о надвигающемся на Петербург ненастье

В Петербург снова идут грозы и ливни. После небольшой передышки коммунальщикам снова придётся приготовить насосы для особо проблемных улиц города.

Метеопредупреждение 4 июля появилось на сайте городского МЧС. По данным синоптиков, в конце недели, 5 июля, жителей Северной столицы ждут дожди с молнией и громом. Ветер местами разгонится до 15 метров в секунду.

Последствия прошлого шторма в Петербурге расхлёбывают до сих пор. Досталось даже мёртвым.

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Комментарии (4)

Alex000
Расхлябятся верзи небесные.
prosto_5e4ce2877d5fb
Нет ничего нового на свете.
"Обильные дожди на юго-западе Японии и вызванная ими угроза схода оползней вынудила местные власти объявить эвакуацию или дать рекомендации к ней для 322,5 тысяч человек, сообщил телеканал NHK на основе обобщенных данных местных администраций.
Объявлена эвакуация для 227,8 тысячи человек в префектурах Кагосима и Кумамото. Еще 35,9 тысячи в Кумамото и 56,7 тысячи в префектуре Кагосима получили рекомендации эвакуироваться.
В результате ливневых дождей, которые шли в этом регионе всю ночь и первую половину дня, в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. С мест сообщают об обрушении мостов и жилых домов, в результате разлива реки в префектуре Кумамото несколько населенных пунктов оказались под водой. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов – в некоторых местах вода залила вторые этажи зданий."
krasnonosov
А как же пожароопасный режим в парках и лесах, объявленный городским посмешищем?
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