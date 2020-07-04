И разверзнутся хляби небесные. Синоптики и МЧС предупреждают о надвигающемся на Петербург ненастье

В Петербург снова идут грозы и ливни. После небольшой передышки коммунальщикам снова придётся приготовить насосы для особо проблемных улиц города.



Метеопредупреждение 4 июля появилось на сайте городского МЧС. По данным синоптиков, в конце недели, 5 июля, жителей Северной столицы ждут дожди с молнией и громом. Ветер местами разгонится до 15 метров в секунду.



Последствия прошлого шторма в Петербурге расхлёбывают до сих пор. Досталось даже мёртвым.

