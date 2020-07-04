Спасатели тушили пожар в деревянном храме иконы Божией Матери «Одигитрия» в томском посёлке Зоркальцево. Об этом 4 июля сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по области.

«В 14:34 поступило сообщение о загорании деревянного храма в с. Зоркальцево Томского района. В ликвидации пожара были задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован в 15:39, ликвидирован в 18:08», — говорится в коммюнике на сайте ведомства.



Местные жители утверждают, что храм загорелся в результате попадания молнии. Так ли это, выяснят эксперты.

