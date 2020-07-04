Старинная деревянная церковь сгорела под Томском. Очевидцы утверждают, что в храм ударила молния
Спасатели тушили пожар в деревянном храме иконы Божией Матери «Одигитрия» в томском посёлке Зоркальцево. Об этом 4 июля сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по области.
«В 14:34 поступило сообщение о загорании деревянного храма в с. Зоркальцево Томского района. В ликвидации пожара были задействованы 41 человек и 14 единиц техники. Пожар локализован в 15:39, ликвидирован в 18:08», — говорится в коммюнике на сайте ведомства.
Местные жители утверждают, что храм загорелся в результате попадания молнии. Так ли это, выяснят эксперты.
Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.