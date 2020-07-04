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04.07.2020 14:07
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Бесконтактная доставка с помощью простыней. На Маршала Блюхера поднимали на 7 этаж алкогольную посылку

Добыть алкоголь, не выходя из дома, удалось жителю Красногвардейского района Петербурга.

Видео из двора 55-го дома на проспекте Маршала Блюхера опубликовали в сети 4 июля. На кадрах заснят процесс поднятия пакетов с бутылками на 7 этаж. Чтобы доставить посылку, пришлось связать простыни.

Процесс хоть и имел удачный финал, но выявились и недочёты. Один из пакетов не удержался и упал. «Пол литра вдребезги», — прокомментировали очевидцы.

/vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

krasnonosov
"Один из пакетов не удержался и упал. «Пол литра вдребезги»"...
Чуть инфаркт не схватил, читая это.
Алекс81
А в чем смысл????
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