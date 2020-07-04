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04.07.2020 13:34
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Когда работа в удовольствие. Петербургские полицейские задержали подозреваемого в поджоге на берегу озера в Ленобласти

Вояж из душного города к прохладному озеру совершили петербургские полицейские. Плавки и полотенца им не пригодились.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, накануне ночью на берегу Коркинского озера во Всеволожском районе сотрудники полиции Красносельского района вместе с росгвардейцами задержали 37-летнего сотрудника страховой компании. По версии следствия, 15 июня мужчина поджёг Infiniti FX37, припаркованный на проспекте Кузнецова. Хозяйка автомобиля оценила ущерб в 1,1 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества), уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (1)

Alex000
Плин, я уж думал он озеро поджигал...
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