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04.07.2020 13:45
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Юго-запад Японии оказался затоплен из-за дождей. Мосты и дома разрушены, 14 постояльцев дома престарелых захлебнулись

Проливные дожди на юго-западе Японии и угроза схода оползней вынудила местных властей объявить эвакуацию. Рекомендовано переместить в безопасное место 322,5 тысяч человек, сообщает 4 июля РИА Новости. Речь идёт о префектурах Кагосима и Кумамото.

В результате ливней в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. В некоторых местах обрушились мосты и жилые дома, размыло дороги. В префектуре Кумамото разлившаяся река затопила несколько населенных пунктов. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — вода залила вторые этажи зданий. В одном из домов престарелых обнаружены 14 захлебнувшихся постояльцев.

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Комментарии (1)

Helgad
Шок! Когда видишь эти кадры - ужасаешься. Раньше, когда не было коптеров и съемки с мобильного, не вполне понимала, что такое разрушения.
А ведь это не фильм-катастрофа! В тех затопленных домах и машинах могли быть люди! Как эвакуировать 322 ТЫСЯЧИ человек быстро? Ужас!
Допрыгались до глобального потепления!

Нужно сдавать мусор раздельно, чтоб предотвращать природные катаклизмы!
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