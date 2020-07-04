Юго-запад Японии оказался затоплен из-за дождей. Мосты и дома разрушены, 14 постояльцев дома престарелых захлебнулись
Проливные дожди на юго-западе Японии и угроза схода оползней вынудила местных властей объявить эвакуацию. Рекомендовано переместить в безопасное место 322,5 тысяч человек, сообщает 4 июля РИА Новости. Речь идёт о префектурах Кагосима и Кумамото.
Japan's Meteorological Agency has issued a heavy rain emergency warning for parts of Kumamoto and Kagoshima Prefectures in the Kyushu region. Authorities are calling on people in the designated areas to evacuate or remain in safe areas.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/nPneVSrT19— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 4, 2020
В результате ливней в некоторых районах выпало до 400 миллиметров осадков. В некоторых местах обрушились мосты и жилые дома, размыло дороги. В префектуре Кумамото разлившаяся река затопила несколько населенных пунктов. Спасатели и военные с вертолетов эвакуируют людей с крыш домов — вода залила вторые этажи зданий. В одном из домов престарелых обнаружены 14 захлебнувшихся постояльцев.
Torrential rains have battered parts of southern Japan. Flooding is causing havoc in many residential areas. Authorities say over 10 people have been found with no vital signs while others are missing. pic.twitter.com/qJArmRHwvc— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 4, 2020