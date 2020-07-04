Несмотря на то, что клубы и бары все ещё не должны принимать гостей, петербуржцы не лишают себя ночного веселья. Для танцев вполне подходят улицы и набережные, а музыку можно включить с телефона или в машине.

Корреспондент «Фонтанки» Сергей Михайличенко с камерой прогулялся по центру Петербурга в ночь на 4 июля. В объектив попали серьёзные шахматисты и уличные музыканты. На Зодчего Росси вечеринка заняла тротуар и проезжую часть. Некоторые залезали на крыши автомобилей.