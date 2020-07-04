Белая ночь в Петербурге во время пандемии. Посмотрите, как заманчиво, красиво... И опасно, — добавят врачи
Массовые танцы под развод мостов и поцелуи в арке. И никому не страшно от ежедневных данных по жертвам коронавируса, а официальная статистика говорит: все совсем не хорошо.
Несмотря на то, что клубы и бары все ещё не должны принимать гостей, петербуржцы не лишают себя ночного веселья. Для танцев вполне подходят улицы и набережные, а музыку можно включить с телефона или в машине.
Корреспондент «Фонтанки» Сергей Михайличенко с камерой прогулялся по центру Петербурга в ночь на 4 июля. В объектив попали серьёзные шахматисты и уличные музыканты. На Зодчего Росси вечеринка заняла тротуар и проезжую часть. Некоторые залезали на крыши автомобилей.
Толпа танцующих людей наблюдала развод мостов. Традиционно гуляющие собрались на улице Рубинштейна. В одной из арок корреспондент застал страстную пару.
Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»
Накануне петербуржцы оккупировали закрытое на обработку от клещей Марсово поле. На Малой Садовой было замечено первое уличное пианино.