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04.07.2020 13:18
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Белая ночь в Петербурге во время пандемии. Посмотрите, как заманчиво, красиво... И опасно, — добавят врачи

Массовые танцы под развод мостов и поцелуи в арке. И никому не страшно от ежедневных данных по жертвам коронавируса, а официальная статистика говорит: все совсем не хорошо.

Несмотря на то, что клубы и бары все ещё не должны принимать гостей, петербуржцы не лишают себя ночного веселья. Для танцев вполне подходят улицы и набережные, а музыку можно включить с телефона или в машине.

Корреспондент «Фонтанки» Сергей Михайличенко с камерой прогулялся по центру Петербурга в ночь на 4 июля. В объектив попали серьёзные шахматисты и уличные музыканты. На Зодчего Росси вечеринка заняла тротуар и проезжую часть. Некоторые залезали на крыши автомобилей.

Толпа танцующих людей наблюдала развод мостов. Традиционно гуляющие собрались на улице Рубинштейна. В одной из арок корреспондент застал страстную пару.

Сергей Михайличенко, «Фонтанка.ру»

Накануне петербуржцы оккупировали закрытое на обработку от клещей Марсово поле. На Малой Садовой было замечено первое уличное пианино.

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Комментарии (4)

Tanghetti
Классно было, тепло;)
Helgad
Посмотрела это видео и тоже захотелось тусить! Реклама тусовок))
Но я пока воздержусь - ну нафиг, в следующем году оторвусь за два года! А то после тусы еще переживать, подхватила я вирус, или нет!
Желаю оператору здоровья))) Держите в курсе))
krasnonosov
"Не дожить, не допеть, не дает этот город уснуть
И забыть те мечты, чью помаду не стер на щеке
В эту белую ночь твои люди, шаги, как враги,
В обнаженную ночь твоя медная речь - острый меч

В эту белую ночь, да в темные времена
В эту белую ночь, да в темные времена..." (с) "ДДТ"
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