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04.07.2020 12:48
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«Пьяный чудак уронил кроссовок в Неву», а потом упал сам. Чтобы спасти его, мужчинам пришлось приспустить штаны

Петербуржец угодил в Неву, пытаясь вернуть кроссовок. Очевидцы спасли его, оставив брюки без ремней.

Как рассказал «Фонтанке» один из участников спасательной операции Никита 4 июля, накануне около 23.00 он с приятелями любовался видами города на Воскресенской набережной недалеко от Литейного моста. По соседству парень уронил кроссовок в воду, затем и сам нырнул.

«Пьяный чудак уронил кроссовок в Неву, вытаскивали его всем миром», — уточнил Никита.

Чтобы вернуть парня на твёрдую землю, мужчины из ремней связали трос и бросили его утопающему. Пловец забрался на набережную и был обогрет.

читатель «Фонтанки» Никита

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Комментарии (6)

Алекс81
Блин, ребята, ну что за заголовок??? Будто педики спасали чудака. У вас с фантазией совсем худо
AGP
При прочтении заголовка Фъ на ум пришло нетленное от Сергея Викторовича: "ДБ"!
grannie
Мастера заголовков снова за работой. У вас у самих с головой и штанами всё в порядке? Не описано, а что же было ПОД штанами у приспустивших. Наверняка же что-то редкое и необычное. Незачот.
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