Петербуржец угодил в Неву, пытаясь вернуть кроссовок. Очевидцы спасли его, оставив брюки без ремней.

Как рассказал «Фонтанке» один из участников спасательной операции Никита 4 июля, накануне около 23.00 он с приятелями любовался видами города на Воскресенской набережной недалеко от Литейного моста. По соседству парень уронил кроссовок в воду, затем и сам нырнул.

«Пьяный чудак уронил кроссовок в Неву, вытаскивали его всем миром», — уточнил Никита.

Чтобы вернуть парня на твёрдую землю, мужчины из ремней связали трос и бросили его утопающему. Пловец забрался на набережную и был обогрет.