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04.07.2020 12:20
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Прошедшее полугодие в России стало самым тёплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений

Первая половина 2020 года стала на территории России самой тёплой за весь период инструментальных метеонаблюдений. Об этом 4 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — сказал он агентству «Интерфакс».

С его слов, значительный вклад в общий рекорд внесла экстремально тёплая зима. В январе средняя температура была выше нормы на 10–11 градусов. А минувший июнь стал одним из самых тёплых на Северном полушарии, разделив рекорд с июнями 2016 и 2019 года. Более детальные расчеты покажут, какой первый летний месяц станет самым жарким.

Ранее в Гидрометцентре России отмечали, что первые шесть месяцев 2020 года сплошь состояли из погодных рекордов.

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Комментарии (1)

grannie
Любопытно, есть ли какая-то взаимосвязь между этим и эпидемией? Довольно странное совпадение...
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