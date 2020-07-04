Прошедшее полугодие в России стало самым тёплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений

Первая половина 2020 года стала на территории России самой тёплой за весь период инструментальных метеонаблюдений. Об этом 4 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — сказал он агентству «Интерфакс».



С его слов, значительный вклад в общий рекорд внесла экстремально тёплая зима. В январе средняя температура была выше нормы на 10–11 градусов. А минувший июнь стал одним из самых тёплых на Северном полушарии, разделив рекорд с июнями 2016 и 2019 года. Более детальные расчеты покажут, какой первый летний месяц станет самым жарким.

