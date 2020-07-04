ВОЗ озвучила название «единственного препарата», помогающего при коронавирусе
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что препарат «Ремдесивир» единственный из многих показал обнадёживающие результаты про тестировании против новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает 4 июля РИА Новости со ссылкой на Сваминатан, данный препарат снижал случаи госпитализации, но не смертности.
Препарат «Ремдесивир» был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не доказал свою эффективность против нее. Позднее специалисты выявили, что он эффективен при лечении инфекций SARS и MERS. Первого мая 2020 года препарат экстренно одобрили в США для лечения COVID-19.
Уточняется, что пациентам, больным коронавирусной инфекцией, обычно необходим пятидневный курс лечения с использованием шести ампул лекарства общей стоимостью 2340 долларов.
На сегодняшний день в России уже более 10 тысяч умерших от коронавируса. В мире — более полумиллиона.