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04.07.2020 12:10
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На Парнасе задержали санитара улиц на эвакуаторе. Отечественный автопром он отправлял на металлолом

Подозреваемого в краже автомобиля эвакуаторщика задержали полицейские в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 4 июля.

По данным «Фонтанки», 38-летнего приезжего из Тверской области задержали накануне. Его «Шевроле Ланос» остановил экипаж ГИБДД на КАД. Официально мужчина нигде не работает, а подрабатывает на эвакуаторе, оформленном на его брата. Как он сам рассказал, занимается перегоном автомобилей на авторазборку в 5-м Верхнем переулке. Полицейские провели в указанном месте обыск, где обнаружили угнанный 1 июля «Форд Эксплорер» и другие автомобили.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«Это грузовик «DAF», легковые автомобили «Лада Калина», «Волга», несколько «ВАЗов». Всего 8 автомашин. Все они были похищены на севере города. По словам задержанного, он подрабатывал эвакуаторщиком, а «задания» забирать машины ему давал его знакомый, который сопровождал его во время отгрузок. По оперативным данным, похищенные автомобили после перегона сдавали в металлолом», — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили и личность отдающего задания. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый за кражи петербуржец. Его также вскоре задержали. Возбуждено уголовное дело о краже.

В Невском районе полицейские задержали бывшего коллегу и его компаньонов. Их также подозревают в краже транспорта.

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Комментарии (1)

Nafanka
Прописку отменили - быдло прёт в город косяками, и, отнюдь, не работать на заводах, чтобы честно платить налоги, как слезливо топят здесь тролли с ботами, а ПРОСТО ВОРОВАТЬ, ибо у себя, где о тебе свои всё знают, много не наворуешь... Ну ЧЁ сказать?! Одно слово ПЛОДЫ ДЕМОКРАТИИ! Видимо, "гастролёры" и прочие "пассионарии" за это и ТОПЯТ! )))
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