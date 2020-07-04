Подозреваемого в краже автомобиля эвакуаторщика задержали полицейские в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 4 июля.

По данным «Фонтанки», 38-летнего приезжего из Тверской области задержали накануне. Его «Шевроле Ланос» остановил экипаж ГИБДД на КАД. Официально мужчина нигде не работает, а подрабатывает на эвакуаторе, оформленном на его брата. Как он сам рассказал, занимается перегоном автомобилей на авторазборку в 5-м Верхнем переулке. Полицейские провели в указанном месте обыск, где обнаружили угнанный 1 июля «Форд Эксплорер» и другие автомобили.