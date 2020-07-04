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04.07.2020 11:30
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В Петербурге задержан уволенный за порочащий проступок экс-полицейский. Его заподозрили в краже микроавтобуса

Ангар с угнанными автомобилями нашли полицейские в Невском районе Петербурга. К исчезновению транспорта может быть причастен бывший сотрудник МВД и его партнёры.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, двумя днями ранее на улице Архитектора Белова по подозрению в краже автомобиля полицейские задержали бывшего коллегу. В изолятор отправился 31-летний старший лейтенант в отставке. Оперуполномоченного уволили в 2013 году за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Вместе с экс-полицейским задержаны 31-летний безработный и пара приезжих из Новгородской области: 36-летняя дама и её 38-летний супруг.

Компанию подозревают в краже «Форда Транзит». Микроавтобус исчез 1 июля со Шлиссельбургского проспекта.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено место отстоя похищенного автотранспорта — гараж, где находились а/м «Форд-Транзит» и а/м «Хундай Элантра» с признаками изменения агрегатов кузова. Похищенный автомобиль изъят», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Бывший полицейский задержан на основании статьи 91 УПК РФ, его компаньоны отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Комментарии (2)

Maalex
Если кто-то кое-где у нас порой,честно жить не хочет.....Такой линии сюжета знатоки не могли придумать.То есть слова о служению закону и обществу не работают. Значит с ними нам вести незримый бой-
260551481
Ну экс -опера они такие.
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