В Петербурге задержан уволенный за порочащий проступок экс-полицейский. Его заподозрили в краже микроавтобуса
Ангар с угнанными автомобилями нашли полицейские в Невском районе Петербурга. К исчезновению транспорта может быть причастен бывший сотрудник МВД и его партнёры.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, двумя днями ранее на улице Архитектора Белова по подозрению в краже автомобиля полицейские задержали бывшего коллегу. В изолятор отправился 31-летний старший лейтенант в отставке. Оперуполномоченного уволили в 2013 году за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
Вместе с экс-полицейским задержаны 31-летний безработный и пара приезжих из Новгородской области: 36-летняя дама и её 38-летний супруг.
Компанию подозревают в краже «Форда Транзит». Микроавтобус исчез 1 июля со Шлиссельбургского проспекта.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено место отстоя похищенного автотранспорта — гараж, где находились а/м «Форд-Транзит» и а/м «Хундай Элантра» с признаками изменения агрегатов кузова. Похищенный автомобиль изъят», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Бывший полицейский задержан на основании статьи 91 УПК РФ, его компаньоны отпущены под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о краже.