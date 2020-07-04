В Петербурге задержан уволенный за порочащий проступок экс-полицейский. Его заподозрили в краже микроавтобуса

Ангар с угнанными автомобилями нашли полицейские в Невском районе Петербурга. К исчезновению транспорта может быть причастен бывший сотрудник МВД и его партнёры.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июля, двумя днями ранее на улице Архитектора Белова по подозрению в краже автомобиля полицейские задержали бывшего коллегу. В изолятор отправился 31-летний старший лейтенант в отставке. Оперуполномоченного уволили в 2013 году за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Вместе с экс-полицейским задержаны 31-летний безработный и пара приезжих из Новгородской области: 36-летняя дама и её 38-летний супруг.