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04.07.2020 11:21
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Одной ногой в мировой десятке. В России от коронавируса умерло уже более 10 тысяч человек.

В России с начала коронавирусной пандемии умерло 10 027 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 июля.

В мировой статистике наша страна занимает 11—е место. На 10-м находится Перу с 10 226 смертями. Всего в мире от последствий COVID-19 умерло уже более полумиллиона человек.

Тем временем, Петербург в последние несколько дней лидирует по количеству суточных летальных исходов в российской статистике.

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Комментарии (18)

bubor
А самое главное, COVID-19 выдумка, социальная дистанция и маски хрень, нам хочется гулять, пить и ещё чего.

Многие продолжают во всё это не верить. Очень жаль, особенно Питер, который всегда славился умными и интеллигентными людьми. Волны иммиграции не прошли даром.
260859311
Абсолютные цифры совершенно не информативны. т.к. 10000 смертей для страны с населением 1000 млн, 100 млн или 10 млн совершенно разный показатель. Гораздо показательней процент смертей на 1000 чел. населения
Но меня еще вот какой аспект смущает: в России в разы выше соотношение смертей медицинского персонала к общему количеству летальных случаев. Напрашивается выводы, либо наши медики гораздо хуже защищены и проинструктированы, либо общая статистика сильно занижена....
dragvs
РФ одна из самых неблагополучных стран по COVID, чего тут удивительного то. Удивительно только занижение показателей и плохой доступ к тестам
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