Одной ногой в мировой десятке. В России от коронавируса умерло уже более 10 тысяч человек.

В России с начала коронавирусной пандемии умерло 10 027 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 июля.



В мировой статистике наша страна занимает 11—е место. На 10-м находится Перу с 10 226 смертями. Всего в мире от последствий COVID-19 умерло уже более полумиллиона человек.



Тем временем, Петербург в последние несколько дней лидирует по количеству суточных летальных исходов в российской статистике.

