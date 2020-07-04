Петербург четвёртый день лидирует в общероссийской смертельной статистике по коронавирусу
За последние сутки в Петербурге подтвердилась 31 смерть пациента с коронавирусом. Они попали в свежую статистику оперативного штаба, опубликованную 4 июля.
В Москве зафиксированы 25 смертей, в Московской области - 8. Таким образом, Северная столица снова в лидерах трагического рейтинга, хоть сегодняшняя цифра и меньше вчерашней. В пятницу оперштаб сообщал о 45 смертях. Всего за период пандемии в Петербурге умерли 1303 пациента с подтверждённым COVID-19. В России - более 10 тысяч.