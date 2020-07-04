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04.07.2020 10:41
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Петербург четвёртый день лидирует в общероссийской смертельной статистике по коронавирусу

За последние сутки в Петербурге подтвердилась 31 смерть пациента с коронавирусом. Они попали в свежую статистику оперативного штаба, опубликованную 4 июля.

В Москве зафиксированы 25 смертей, в Московской области - 8. Таким образом, Северная столица снова в лидерах трагического рейтинга, хоть сегодняшняя цифра и меньше вчерашней. В пятницу оперштаб сообщал о 45 смертях. Всего за период пандемии в Петербурге умерли 1303 пациента с подтверждённым COVID-19. В России - более 10 тысяч.

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Комментарии (3)

spb7771250
Фонтанка, читатели ждут информации из больниц и скорой. Спасибо.
klapaucius
А сколько умерло от ковида не попав в статистику ? Хватает случаев, когда заболевает однотипно вся семья одновременно, диагноз подтверждают только у одного.
dragvs
Сколько всего людей умерло из-за карантинных мер?
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