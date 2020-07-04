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04.07.2020 10:33
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Число заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За сутки COVID-19 выявили у 271 человека

У 271 жителя Петербурга подтверждён коронавирус за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 июля.

Всего за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Лидирует по-прежнему Москва — 680 заболевших, на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ с 273 заболевшими. Замыкает тройку Петербург.

В Северной столице заболеваемость начала расти с 30 июня. Этому, по мнению Роспотребнадзора, способствовали массовые мероприятия.

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