Число заболевших коронавирусом в Петербурге не прекращает расти. За сутки COVID-19 выявили у 271 человека
У 271 жителя Петербурга подтверждён коронавирус за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 июля.
Всего за последние сутки в России выявлено 6 632 новых случая коронавируса в 84 регионах. Лидирует по-прежнему Москва — 680 заболевших, на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ с 273 заболевшими. Замыкает тройку Петербург.
В Северной столице заболеваемость начала расти с 30 июня. Этому, по мнению Роспотребнадзора, способствовали массовые мероприятия.