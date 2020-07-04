Стало известно, когда первый турист выйдет в открытый космос и сколько это продлится
Первый выход туриста в открытый космос произойдёт в 2023 году. «Экскурсия» продлится полтора часа. Об этом 4 июля сообщили в российском представительстве компании Space Adventures, организующей туристические миссии на МКС.
«Это будет 90–100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли. Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семичасовым принципиальная»,— цитирует сообщение РИА «Новости».
На сайте компании уточняется, что обучение туриста будет проходить в Звёздном городке в течение нескольких недель. На МКС пользователь услуги будет две недели, за это время он подготовится к выходу в открытый космос.
Ранее президент Space Adventures Эрик Андерсон говорил, что контракт с конкретным туристом пока еще не подписан. В космос богатый любитель острых ощущений будет выходить с российским космонавтом.