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04.07.2020 11:00
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Стало известно, когда первый турист выйдет в открытый космос и сколько это продлится

Первый выход туриста в открытый космос произойдёт в 2023 году. «Экскурсия» продлится полтора часа. Об этом 4 июля сообщили в российском представительстве компании Space Adventures, организующей туристические миссии на МКС.

«Это будет 90–100-минутный выход, что соответствует примерно одному витку вокруг Земли. Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семичасовым принципиальная»,— цитирует сообщение РИА «Новости».

На сайте компании уточняется, что обучение туриста будет проходить в Звёздном городке в течение нескольких недель. На МКС пользователь услуги будет две недели, за это время он подготовится к выходу в открытый космос.

Ранее президент Space Adventures Эрик Андерсон говорил, что контракт с конкретным туристом пока еще не подписан. В космос богатый любитель острых ощущений будет выходить с российским космонавтом.

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Комментарии (2)

Роберто
Дай бог чтобы не государственные коммерческие полеты прогрессировали. Быть может тогда вскоре мы и узнаём были ли американцы на Луне на самом деле или нет...
То то запрыгал и резко осудил,так называемый «побывавший» на Луне Армстронг,проэкты коммерческих не государственных полетов в космос от Маска...видимо правда вскоре откроется всему миру.
Obseerv
Сколько за это время заработает самый оплачиваемый "экскурсовод" из космонавтов?
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