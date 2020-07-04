«Пустой набор слов, ничтожные речи». Представители РПЦ прокомментировали обращение лишённого сана схиигумена Сергия
«Пустой набор слов» — так прокомментировал епископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов) отказ лишённого сана схиигумена Сергия не покидать захваченный Среднеуральский женский монастырь. Об этом он вечером 3 июля написал в своём telegram-канале.
«При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьез это воспринимать <...>», — написал епископ. Он отметил, что стоит беспокоиться только о нескольких сотнях тех, кто прислушивается к словам Сергия, «а более — об их детях». «А так-то пустое место на самом деле», — заключил Савва.
С ним согласился глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он с сожалением отметил, что «такие ничтожные и бессмысленные речи» могут оказывать влияние на людей.
Обращение Сергия было опубликовано накануне вечером. В нём лишённый сана схиигумен призвал всех православных на защиту Среднеуральского женского монастыря, который отказался покидать, несмотря на решение церковного суда.
Сам схиигумен на этом заседании, как и на предыдущем, не присутствовал. Отца Сергия осудили за проклятия в адрес тех, кто ввел карантинные ограничения и посягнул на закрытие храмов. Отдельно от него досталось «всему роду» ответственных за принятие решений. В конце июня люди схиигумена напали на съемочную группу Ксении Собчак.