«Пустой набор слов, ничтожные речи». Представители РПЦ прокомментировали обращение лишённого сана схиигумена Сергия

«Пустой набор слов» — так прокомментировал епископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов) отказ лишённого сана схиигумена Сергия не покидать захваченный Среднеуральский женский монастырь. Об этом он вечером 3 июля написал в своём telegram-канале.



«При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьез это воспринимать <...>», — написал епископ. Он отметил, что стоит беспокоиться только о нескольких сотнях тех, кто прислушивается к словам Сергия, «а более — об их детях». «А так-то пустое место на самом деле», — заключил Савва.

