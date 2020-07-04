Аномалии кончились? Какая погода ждёт петербуржцев в субботу

Ни сверхъестественной жары, ни штормов жителям Петербурга ждать пока не стоит. В городе установилась совершенно типичная для Северной столицы летняя погода.



4 июля днём столбики термометров поднимутся до 22–23 градусов тепла, ночью опустятся до 14–16 градусов. Не исключены кратковременные дожди.



«Метеорологические условия сформирует периферия очередного циклона, выходящего на Скандинавию. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, по области возможны грозы. Показания термометров вполне комфортны, они практически точно соответствуют климату», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

