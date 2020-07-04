Конституция с внесёнными поправками появилась в Сети

Обновлённый текст Конституции, принятый на общероссийском голосовании по поправкам, опубликован 4 июля на интернет-портале правовой информации.



«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - говорится в документе.



В Конституции были внесены 206 поправок. Они касаются социальных вопросов, закона, власти. Подробнее о том, что изменилось, можно почитать на «Фонтанке».



На голосовании в Петербурге творилось много странного, а явка превысила среднюю по России. Корреспондент «Фонтанки» подвёл итог, рассказав, что смутило больше всего.

