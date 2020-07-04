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04.07.2020 10:20
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Конституция с внесёнными поправками появилась в Сети

Обновлённый текст Конституции, принятый на общероссийском голосовании по поправкам, опубликован 4 июля на интернет-портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - говорится в документе.

В Конституции были внесены 206 поправок. Они касаются социальных вопросов, закона, власти. Подробнее о том, что изменилось, можно почитать на «Фонтанке».

На голосовании в Петербурге творилось много странного, а явка превысила среднюю по России. Корреспондент «Фонтанки» подвёл итог, рассказав, что смутило больше всего.

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Комментарии (1)

Vdemenkov1965
Не вводите людей в заблуждение.
Оригинала Конституции НЕТ.

Юридически существует только СССР.
А правительство РФ частная фирма зарегестрированная заграницей..
И попробуйте возразить.
Впрочем все бойцы набросились на отца Сергия. Хабад приказал.
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