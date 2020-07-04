В Москве от коронавируса умерли еще 25 человек. Летальная статистика в столице идет на спад

За последние сутки в российской столице скончались еще 25 пациентов с коронавирусом. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Москве достигло 3929 человек. Напомним, накануне сообщалось о смерти в столице 34 пациентов с коронавирусом. Первенство по приросту умерших удерживает Петербург — за последние сутки стало известно о гибели еще 45 человек.



По данным на утро 3 июля, за весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 9 859 человек. В Петербурге от COVID-19 скончались 1 272 пациента. Всего в городе выявлено 24 990 заболевших.

