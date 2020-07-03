«Мы хотели посмотреть на закат, в итоге пацанов забрали». Полицейские спускали с крыши в центре Петербурга Настю Ивлееву и Джарахова

Как и многие из москвичей, блогер Настя Ивлеева во время пандемии коронавируса приехала отдыхать в Петербург. Запретное веселье на крыше застукала полиция.



О путешествии из Петербурга в Москву рассказывает новый выпуск влога Насти Ивлеевой на YouTube. В Северной столице ведущая встречается с видеоблогером и участником объединения «КликКлак» Эльдаром Джараховым. Компания прокатилась на автомобиле по набережной Фонтанки, затем зашла в один из дворов. «Идём на крышу, провожать закатик и пить винишко. Вот такой он, пьяный Питер», — рассказала в камеру Настя Ивлеева. Романтичное настроение вечера прервала полиция. Двое сотрудников в масках поднялись и потребовали, чтобы компания спустилась вниз.

