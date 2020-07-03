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03.07.2020 23:54
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В Израиле продолжается новая вспышка коронавируса. Количество заболевших впервые с апреля превысило 10 тысяч человек

В Израиле за последние сутки выявили 1,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Как пишет 3 июля The Times of Israel, впервые с начала апреля зарегистрировано свыше 10 тысяч заразившихся.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о новой крупной вспышке инфекции в стране. Напомним, накануне он говорил о том, что Израиль уже с 6 июля вернется к некоторым коронавирусным ограничениям. Будет ограничено количество посетителей синагог, мечетей и церквей, а также любых мероприятий в помещениях. Планируют и снова ограничить работу общепита.

Нетаньяху подчеркнул, что понимает сложность ношения масок в жаркую погоду, однако попросил граждан всё же их использовать — это, по его словам, позволит избежать введения более жестких ограничений.

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