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03.07.2020 23:21
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Вчера Lamborghini, сегодня Rolls-Royce. Дорогие машины второй день подряд бьются на петербургских дорогах

Дорогие машины второй день подряд бьются на дорогах Петербурга. Вчера в неравной схватке с тротуаром поражение потерпел спорткар, сегодня не менее печальная участь постигла автомобиль класса люкс.

Видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием Rolls-Royce, вечером 3 июля опубликовал «Мегаполис», пояснив, что авария произошла около станции метро «Петроградская». «Вчера Lamborghini, сегодня Rolls-Royce, что завтра?» — подписал ролик его автор.

vk.com/spb_today

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль класса люкс прижался к обочине, «мигает» проезжающим мимо места происшествия машинам включенными «аварийками» и занимает одну из полос проезжей части. За ним выставлен дорожный знак, а рядом стоят люди в форме. Судя по видео, вторым участником аварии мог стать водитель такси.

В отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП не поступала.

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Комментарии (1)

Fjfef
У кого-то права В бардачке Оптом вместе с машиной шли))
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