Дорогие машины второй день подряд бьются на дорогах Петербурга. Вчера в неравной схватке с тротуаром поражение потерпел спорткар, сегодня не менее печальная участь постигла автомобиль класса люкс.



Видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием Rolls-Royce, вечером 3 июля опубликовал «Мегаполис», пояснив, что авария произошла около станции метро «Петроградская». «Вчера Lamborghini, сегодня Rolls-Royce, что завтра?» — подписал ролик его автор.