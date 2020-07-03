Следователя по делам Навального, Михальченко и Сугробова обвинили в получении взяток. Генпрокуратура ответила СК незамедлительно

Как следует из информации, размещенной на сайте СК РФ 3 июля, уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Основанием послужили материалы, предоставленные ФСБ России.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении сотрудника центрального аппарата ведомства. По данным СМИ, он принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков, крупных бизнесменов, а также оппозиционера Алексея Навального.

По данным ведомства, «следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя». Он был задержан совместно с сотрудниками ФСБ России. Ему предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



По словам источника РБК в СК РФ, речь идет о старшем следователе по особо важным делам Руслане Миниахметове. Последний, по данным агентства, вел дело «Кировлеса», по которому был осужден оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Помимо этого, он расследовал дела в отношении высокопоставленных силовиков и крупных бизнесменов, среди которых: экс-начальник ГСУ СКП Дмитрий Довгия, генерал ФСКН Александр Бульбов, генерал МВД Денис Сугробов, экс-глава Русгидро Евгений Дод, экс-глава банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, а также петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко.



На действия Следственного комитета почти немедленно ответила Генпрокуратура, которая к вечеру 3 июля отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова, сообщает ТАСС.

