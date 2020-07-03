Курьёзное ДТП произошло вечером 3 июля на одной из тихих улиц Петроградской стороны.



Девушка на Toyota RAV4 со знаком «новичок» не справилась с управлением на Съезжинской улице и заехала на стоящий автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, никто не пострадал.

«На глазах у меня было, - рассказывает Георгий. - Улица узкая, девушке навстречу выехала машина, она, похоже, испугалась, дернула руль вправо, ударилась об «Опель», от удара топнула газика и припарковалась». Самое интересное, что у «Тойоты» ни царапины, отмечают в комментариях.