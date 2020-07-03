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03.07.2020 22:41
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«Уверенный старт в карьере водителя»: в Петербурге яркий новичок сумел заехать на стоящую машину

Курьёзное ДТП произошло вечером 3 июля на одной из тихих улиц Петроградской стороны.

Девушка на Toyota RAV4 со знаком «новичок» не справилась с управлением на Съезжинской улице и заехала на стоящий автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, никто не пострадал.

«На глазах у меня было, - рассказывает Георгий. - Улица узкая, девушке навстречу выехала машина, она, похоже, испугалась, дернула руль вправо, ударилась об «Опель», от удара топнула газика и припарковалась». Самое интересное, что у «Тойоты» ни царапины, отмечают в комментариях.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Некоторые подписчики группы в восторге: «Вот это уверенный старт в карьере водителя, эксклюзивно!», «Ай да умничка! Экзамен сдала, можно восклицательный знак снимать. 20 лет за рулём, и так не умею».

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Комментарии (2)

Maalex
А чего здесь интересного,что ни одной царапины на Тойоте?Если она колесом заехала на Опель?
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