«Уверенный старт в карьере водителя»: в Петербурге яркий новичок сумел заехать на стоящую машину
Курьёзное ДТП произошло вечером 3 июля на одной из тихих улиц Петроградской стороны.
Девушка на Toyota RAV4 со знаком «новичок» не справилась с управлением на Съезжинской улице и заехала на стоящий автомобиль, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По их словам, никто не пострадал.
«На глазах у меня было, - рассказывает Георгий. - Улица узкая, девушке навстречу выехала машина, она, похоже, испугалась, дернула руль вправо, ударилась об «Опель», от удара топнула газика и припарковалась». Самое интересное, что у «Тойоты» ни царапины, отмечают в комментариях.
Некоторые подписчики группы в восторге: «Вот это уверенный старт в карьере водителя, эксклюзивно!», «Ай да умничка! Экзамен сдала, можно восклицательный знак снимать. 20 лет за рулём, и так не умею».