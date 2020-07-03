Петербуржцы не боятся ни «ковидных клещей», ни акарицидной обработки. Марсово поле, где проходит дезинсекция, от людей освободить не удалось.

Десятки гуляющих наблюдали корреспонденты «Фонтанки» днём и вечером в пятницу, 3 июля, на Марсовом поле, одном из любимых мест отдыха горожан и приезжих в каменном центре Санкт-Петербурга, а также на набережной Мойки. Посмотрите на этих бесстрашных людей, которые предпочли природную опасность спокойному домашнему времяпрепровождению. Некоторые, похоже, решили помочь в борьбе с насекомыми и давят их собственными телами.