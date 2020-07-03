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03.07.2020 22:20
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Петербуржцы оккупировали закрытое Марсово поле. От «ковидных клещей» спасаются, как могут

Петербуржцы не боятся ни «ковидных клещей», ни акарицидной обработки. Марсово поле, где проходит дезинсекция, от людей освободить не удалось.

Десятки гуляющих наблюдали корреспонденты «Фонтанки» днём и вечером в пятницу, 3 июля, на Марсовом поле, одном из любимых мест отдыха горожан и приезжих в каменном центре Санкт-Петербурга, а также на набережной Мойки. Посмотрите на этих бесстрашных людей, которые предпочли природную опасность спокойному домашнему времяпрепровождению. Некоторые, похоже, решили помочь в борьбе с насекомыми и давят их собственными телами.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Фото: Елена Ваганова / «Фонтанка.ру»

Марсово поле, напомним, закрыли с 1 по 4 июня «с целью истребления популяции иксодовых клещей на территории Центрального района». Дорожки перегородили желтыми заборами, а по периметру натянули сигнальную ленту. Глава районной администрации пояснил «Фонтанке», что это сделано после жалоб горожан на клещей, подхваченных на здешних газонах. «Клещи ковидные у нас в Центральном районе», - отметил чиновник.

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Комментарии (8)

alexadmin
Если самого жирного клеща раздавить, остальные сами расползутся.
evilman
Назначенцы мутят профилактику несанкционированных митингов.
Okmita
С 1 по 4 июня? Тогда уже можно и гулять, и клещей давить. Июль на дворе.
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