В Петербурге наказали участников «зажигательной» акции против поправок в Конституцию. Их ждут обязательные работы и штраф
Троим жителям Петербурга, одновременно выразившим свою гражданскую позицию у Мариинского дворца, предстоит отдуваться за организацию несогласованного мероприятия. Двоим из них придется поработать, а третьему – раскошелиться.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов города вечером 3 июля, Октябрьский райсуд привлек к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП Александра Никитина, Светлану Ситникову и Владимира Василенко.
Как сообщили в суде, они «организовали пикетирование в ходе которого держали в руках плакаты: "Я хочу жить в свободной России", "Новая Конституция, старый президент", "Если семь лет быть президентом с ума можно сойти, Владимир Путин"». Помимо этого, во время акции ее участники жгли фальшфейеры.
Все трое вину не признали. Каждый из них пояснил, что собирался пикетировать одиночно, но случайно встретил друзей. Никитину и Ситниковой назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ. Василенко оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Как ранее писала «Фонтанка», участники акции была задержаны накануне у Мариинского дворца. Эту ночь они провели в отделе полиции.