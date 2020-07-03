В Петербурге наказали участников «зажигательной» акции против поправок в Конституцию. Их ждут обязательные работы и штраф

Троим жителям Петербурга, одновременно выразившим свою гражданскую позицию у Мариинского дворца, предстоит отдуваться за организацию несогласованного мероприятия. Двоим из них придется поработать, а третьему – раскошелиться.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города вечером 3 июля, Октябрьский райсуд привлек к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП Александра Никитина, Светлану Ситникову и Владимира Василенко.



Как сообщили в суде, они «организовали пикетирование в ходе которого держали в руках плакаты: "Я хочу жить в свободной России", "Новая Конституция, старый президент", "Если семь лет быть президентом с ума можно сойти, Владимир Путин"». Помимо этого, во время акции ее участники жгли фальшфейеры.

