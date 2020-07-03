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03.07.2020 21:57
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В петербургском «Организаторе перевозок» ожидаются перестановки. Его может возглавить бывший коллега нового главы комтранса

Источники «Фонтанки», близкие к дорожно-транспортному блоку Смольного, сообщают, что Владимир Шведченко может в ближайшее время покинуть должность и.о. директора ГКУ «Организатор перевозок». В качестве кандидата на место главы учреждения рассматривается Андрей Мацарин, руководитель конгрессно-выставочного бюро Петербурга.

Андрей Мацарин возглавил бюро летом 2018 года. До этого он успел поработать в администрации губернатора и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Но, видимо, решающим может оказаться опыт работы в АНО «Транспортная дирекция-2018», где Мацарин руководил региональными представительствами департамента планирования и управления пассажирскими перевозками. Недавно назначенный глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, напомним, возглавлял эту дирекцию, которая занималась транспортным обеспечением чемпионата мира по футболу. Именно комтранс курирует работу «Организатора перевозок».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что с начала года в блоке вице-губернатора Максима Соколова идут кадровые перестановки. В частности, новые председатели назначены в КРТИ, комитете по транспорту, комитете по туризму. Кроме того, меняется руководство подведомственных организаций — например, «Горэлектротранса» и Центра управления парковками.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Draftikk
каждая метла,,,,,,,,,, а вообще ГУПГЭТ поменялся, комитет по транспорту поменялся, организатор перевозок поменялся! и все это как только появился Беглов. своих продвинул можно и ,,,,, ну вы поняли.
Агроном аэродрома
Ну, т.е., маршрутки подорожают, но будут...
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