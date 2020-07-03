В петербургском «Организаторе перевозок» ожидаются перестановки. Его может возглавить бывший коллега нового главы комтранса

Источники «Фонтанки», близкие к дорожно-транспортному блоку Смольного, сообщают, что Владимир Шведченко может в ближайшее время покинуть должность и.о. директора ГКУ «Организатор перевозок». В качестве кандидата на место главы учреждения рассматривается Андрей Мацарин, руководитель конгрессно-выставочного бюро Петербурга.



Андрей Мацарин возглавил бюро летом 2018 года. До этого он успел поработать в администрации губернатора и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Но, видимо, решающим может оказаться опыт работы в АНО «Транспортная дирекция-2018», где Мацарин руководил региональными представительствами департамента планирования и управления пассажирскими перевозками. Недавно назначенный глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, напомним, возглавлял эту дирекцию, которая занималась транспортным обеспечением чемпионата мира по футболу. Именно комтранс курирует работу «Организатора перевозок».

