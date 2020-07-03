Беглов продлил «противопожарный» запрет на посещение лесов и парков. Но за его соблюдением следить некому

«В этот период (до 26 июля — прим. ред.) запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением работающих там специалистов. Также запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение составляют транспортные средства, необходимые для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для предупреждения и ликвидации пожаров», - гласит постановление.

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил противопожарный режим в городе до 26 июля. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Также под запрет попадают костры, сжигание мусора, пал травы и пожароопасные работы без согласования с ГУ МЧС по Петербургу. Напомним, в первый раз такой запрет был введен 30 марта и с тех пор несколько раз продлевался.

При этом за нарушение этого постановления губернатора петербуржцев никак не наказывают. Соглашение между ГУ МВД и Смольным о взаимодействии распространяется только на статью 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях, полиция не вправе составлять протоколы по «противопожарным» нарушениям.



Напомним, большинство городских парков уже открыты для посещения, «Фонтанка» публиковала их полный список.

