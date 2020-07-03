FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 21:41
1
Печать

Петербургский горсуд открывает двери для слушателей. Но только для тех, кто в маске и перчатках

Петербургский городской суд начинает работу в обычном режиме, но с рядом ограничений для его посетителей. Об этом вечером 3 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Слушателей будут допускать только при наличии средств индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Говоря о СИЗах, в пресс-службе уточнили, что необходимы не только маски, но и перчатки.

Новые требования к посетителям горсуда начнут действовать с будущей недели, то есть с 6 июля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Brit
Стоит сходить туда, но только для того, чтобы увидеть что огромное здание, изначально строившееся под публичную библиотеку, функционирует на 10% своей ёмкости. А здравого смысла и того меньше.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний