Петербургский горсуд открывает двери для слушателей. Но только для тех, кто в маске и перчатках

Петербургский городской суд начинает работу в обычном режиме, но с рядом ограничений для его посетителей. Об этом вечером 3 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.



Слушателей будут допускать только при наличии средств индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. Говоря о СИЗах, в пресс-службе уточнили, что необходимы не только маски, но и перчатки.



Новые требования к посетителям горсуда начнут действовать с будущей недели, то есть с 6 июля.

