На дороги Калининского района не пустили выигравшего аукцион подрядчика. Он пошел в суд и прокуратуру

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) решило, что субподрядного опыта «СП Северное» не достаточно, чтобы оно могло содержать дороги Калининского района. Ранее ведомство как раз утверждало, что субподрядчики могут претендовать на контракты.

Петербургское УФАС выдало предписание, согласно которому комиссия должна пересмотреть результаты аукциона на содержание дорог в Калининском районе. «Фонтанка» подробно описывала коллизию, которая развернулась вокруг этого почти миллиардного контракта. В 16 районах контракты на безальтернативной основе ушли подрядчикам без снижения цены. Однако на Выборгский и Калининский районы заявилось «СП Северное», ранее работавшее в отрасли на субподряде. В результате контракт на Выборгский район достался ОАО «Коломяжское» - привычному городскому подрядчику, а Калининский - «СП Северное». В обоих случаях максимальная цена упала примерно на 10% в процессе торгов.



Центральный аппарат ФАС в Москве, рассматривая жалобу сторонней организации на документацию по Выборгскому району и пришел к выводу, что субподрядного опыта «СП Северное» не достаточно, чтобы признать его заявку соответствующей, так что рассмотрение вторых частей заявок надо повторить. Это не влияло на результат, поскольку компания и так заняла лишь второе место. Однако «Коломяжское» по тем же основаниям подало жалобу на аукцион по Калининскому району, и его как раз рассматривало петербургское управление. Напомним, ведомство в рамках расследования дела о «снежном картеле» пришло к выводу, что ряд субподрядчиков получал контракты на весь объем генерального подряда. В качестве примера приводилось как раз «СП Северное». «Факты позволяют рассматривать данные хозяйствующие субъекты как потенциальных конкурентов в целом на рынке работ по комплексной уборке и содержанию дорог, — писало УФАС. — Однако данные участники рынка не участвовали в проводимых торгах».

Теперь управление пишет в решении: «Согласно актам приемки выполненных работ, ООО «СП «Северное» не является генеральным подрядчиком. С учетом изложенного, Комиссия УФАС приходит к выводу, что ООО «СП «Северное» в составе заявки не представлены документы, подтверждающие соответствие участника аукциона дополнительным требованиям». Комиссия должна в свете новых фактов пересмотреть заявки.