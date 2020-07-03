Роспотребнадзор запретил детский отдых в других регионах. Но для Петербурга сделали исключение

Роспотребнадзор ввел запрет на отдых в детских лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Новые правила опубликованы 3 июля на портале правовой информации.



«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе, который был подписан главным санитарным врачом РФ еще 30 июня.



Палаточные лагеря запрещаются полностью до следующего года.



Впрочем, для Петербурга сделано исключение — дети из Северной столицы могут отдыхать в Ленинградской области. Москвичам разрешено ехать в Подмосковье, жителям Севастополя — в Крым. И только дети из Арктической зоны могут отдыхать по всей стране.

