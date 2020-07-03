Роспотребнадзор запретил детский отдых в других регионах. Но для Петербурга сделали исключение
Роспотребнадзор ввел запрет на отдых в детских лагерях на территории других регионов до конца 2020 года. Новые правила опубликованы 3 июля на портале правовой информации.
«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта РФ по месту их фактического проживания», — говорится в документе, который был подписан главным санитарным врачом РФ еще 30 июня.
Палаточные лагеря запрещаются полностью до следующего года.
Впрочем, для Петербурга сделано исключение — дети из Северной столицы могут отдыхать в Ленинградской области. Москвичам разрешено ехать в Подмосковье, жителям Севастополя — в Крым. И только дети из Арктической зоны могут отдыхать по всей стране.
При этом в детских группах и отрядах должно быть не более 50% детей от общей вместимости.
Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что город откроет всего 36 детских лагерей, 29 из них — в Ленобласти. Однако точных сроков он не назвал.
Ранее "Фонтанка" писала о новых правилах, введенных Роспотребнадзором для детсадов и школ.
«Фонтанка» сообщала о том, что в большинстве лагерей первые заезды сдвинули на 9 июля. В некоторых из них не успели получить результаты тестов на коронавирус от всех сотрудников. А примерно четверть лагерей Ленобласти и вовсе не решились работать в условиях ограничений Роспотребнадзора.