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03.07.2020 21:05
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«Зенит» продал Лесового в тульский «Арсенал»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Даниил Лесовой перешел в тульский «Арсенал». Как уточнили 3 июля в пресс-службе петербургской команды, это полноценный переход, то есть сине-бело-голубые получили за него денежную компенсацию.

Лесовой подписал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Тульская команда обладала приоритетным правом выкупа 22-летнего игрока.

Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Сергей Егоров, сумма сделки составила 600 тысяч евро.

Даниил Лесовой переехал в Петербург в 2016-м и провел за «Зенит»-2 32 матча в ФНЛ, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2018-го присоединился к тульскому «Арсеналу» на правах аренды.

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