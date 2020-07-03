Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Даниил Лесовой перешел в тульский «Арсенал». Как уточнили 3 июля в пресс-службе петербургской команды, это полноценный переход, то есть сине-бело-голубые получили за него денежную компенсацию.
Лесовой подписал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Тульская команда обладала приоритетным правом выкупа 22-летнего игрока.
Официально: Даниил Лесовой перешел в тульский «Арсенал».— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 3, 2020
Подробности: https://t.co/lQGppf8dl2 pic.twitter.com/1S66vnYcGD
Как сообщил в своем телеграм-канале журналист Сергей Егоров, сумма сделки составила 600 тысяч евро.
Даниил Лесовой переехал в Петербург в 2016-м и провел за «Зенит»-2 32 матча в ФНЛ, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2018-го присоединился к тульскому «Арсеналу» на правах аренды.