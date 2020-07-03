Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Даниил Лесовой перешел в тульский «Арсенал». Как уточнили 3 июля в пресс-службе петербургской команды, это полноценный переход, то есть сине-бело-голубые получили за него денежную компенсацию.



Лесовой подписал с «Арсеналом» контракт на 3 года. Тульская команда обладала приоритетным правом выкупа 22-летнего игрока.

