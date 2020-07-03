В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 15 тысяч, за сутки было выявлено 740 новых случаев, что стало самым большим числом с начала пандемии.

Как сообщает 3 июля РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 15 259. За сутки скончался один человек с COVID-19, в общей сложности в стране умерли 32 пациента с коронавирусом.

Отмечается, что выздоровели 6143 человека с подтвержденным COVID-19.