ВОЗ: Разговоры о второй волне пандемии это «спекуляции», но наихудший сценарий возможен

Предположения о второй волне пандемии Райан назвал «спекуляциями». «С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон», — пояснил он, добавив, что «всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом». По его словам, «потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус», а такие вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».

Нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, поскольку «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи», отмечает Райан. Поэтому, по его словам, сейчас надо бросить все силы на борьбу с вирусом, что, «возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны».

«Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием», — цитирует Райан РИА «Новости». По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.

Вирус COVID-19 пока не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По её словам, сейчас существует более 50 тысяч доступных цепочек вируса. «Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале, — говорит Мария Ван Керкхове (цитата по РИА «Новости»). — Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Ухани. На данный момент наши команды исследуют ее. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса».