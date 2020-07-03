ВОЗ: Разговоры о второй волне пандемии это «спекуляции», но наихудший сценарий возможен
Вторая волна пандемии коронавируса может не наступить, заявил 3 июля на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет», — цитирует его ТАСС.
Предположения о второй волне пандемии Райан назвал «спекуляциями». «С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон», — пояснил он, добавив, что «всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом». По его словам, «потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус», а такие вирусы «имеют тенденцию быть сезонными по природе».
Нынешний рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а «как второй пик» пандемии, поскольку «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи», отмечает Райан. Поэтому, по его словам, сейчас надо бросить все силы на борьбу с вирусом, что, «возможно, позволило бы избежать наихудшего во время второй волны».
«Если страны продолжат открываться без возможности для систем здравоохранения справиться с ситуацией, то мы столкнемся с наихудшим сценарием», — цитирует Райан РИА «Новости». По его словам, государства должны сфокусироваться на том, чтобы поддержать свою систему здравоохранения, чтобы справиться с возможным ростом новых случаев.
Вирус COVID-19 пока не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее, заявила на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По её словам, сейчас существует более 50 тысяч доступных цепочек вируса. «Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале, — говорит Мария Ван Керкхове (цитата по РИА «Новости»). — Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Ухани. На данный момент наши команды исследуют ее. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса».
В то же время главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала о мутации, способной приводить к ускоренному распространению заболевания.
«Вирусы мутируют. И это ожидаемо, — отметила она. — Недавно было выявлена особая мутация, которая называется D614G, может привести к более быстрой репликации вируса. Это было выявлено в лаборатории. Вирус размножается быстрее, что может привести к его более быстрому распространению. Но от нахождения чего-то в лаборатории до выявления влияния этого на эпидемию может пройти много времени».