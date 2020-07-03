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03.07.2020 20:19
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Петербургский ДК имени Горького обретёт нового хозяина. Ленобласть начала его выкуп у профсоюзов

Дворец культуры имени Горького в Кировском районе Петербурга скоро обретёт нового хозяина. Ленобласть начала его выкуп у профсоюзов.

Как сообщает 3 июля 47news, Ленинградская федерация профсоюзов передаст ДК на площади Стачек комитету по культуре Ленобласти. Контракт на приобретение комплекса нежилых зданий площадью 15,7 тысячи квадратных метров и земельного участка 7,5 квадратов подписан 18 июня. Его оплата будет проходить тремя траншами: 200 млн рублей — в 2020 году, 250 млн — в 2021 году, 250 млн рублей — в 2022 году.

Помимо зданий и земли новый хозяин получит предметы декоративно-прикладного искусства начала XX века. К ним, например, относятся часы и зеркало в кабинете директора, вазы у подъездов, обтянутые кожей стулья, банкетки и даже копия картины Бориса Иогансона «Допрос коммунистов».

Дворец культуры имени Горького — объект культурного наследия России. Здание в стиле конструктивизма было построено в 1925-1927 годах. Комитет по культуре Ленобласти планирует приспособить его под репетиции государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» и симфонического оркестра «Таврический».

Здесь же может прописаться ГБУК ЛО «Дом народного творчества», Ленинградская областная универсальная научная библиотека, ГК ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», ГБУК ЛО «Музейное агентство».

Старый собственник ДК должен покинуть его к 31 декабря 2020 года. Таким образом, теоретически ныне бездомные творческие коллективы из 47-го региона смогут поучаствовать в новогодних ёлках по месту прописки. В целом процесс смены владельца здания займёт три года.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Видимо, Дрозденко получил у сказочного "добро" на свой новый срок, раз позволяет себе такие траты.
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