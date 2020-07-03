FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 20:06
0
Печать

В Петербурге появились плавучие заправки, где можно платить дистанционно

Санкт-Петербург стал первым в России городом, где на плавучих заправочных станциях появилась дистанционная оплата топлива.

Как сообщает 3 июля пресс-служба «Яндекса», к сервису подключили пять плавучих заправок. На них можно заливать топлив в яхты, прогулочные катера и гидроциклы без контакта с персоналом и другими людьми на ПЗС.

Всего к «Яндекс.Заправкам» в Петербурге подключены 162 обычных «автомобильных» АЗС, за первый квартал 2020 года пролив через сервис составил 6,7 млн литров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний