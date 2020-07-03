В Петербурге появились плавучие заправки, где можно платить дистанционно

Санкт-Петербург стал первым в России городом, где на плавучих заправочных станциях появилась дистанционная оплата топлива.

Как сообщает 3 июля пресс-служба «Яндекса», к сервису подключили пять плавучих заправок. На них можно заливать топлив в яхты, прогулочные катера и гидроциклы без контакта с персоналом и другими людьми на ПЗС.

Всего к «Яндекс.Заправкам» в Петербурге подключены 162 обычных «автомобильных» АЗС, за первый квартал 2020 года пролив через сервис составил 6,7 млн литров.