В Петербурге появились плавучие заправки, где можно платить дистанционно
Санкт-Петербург стал первым в России городом, где на плавучих заправочных станциях появилась дистанционная оплата топлива.
Как сообщает 3 июля пресс-служба «Яндекса», к сервису подключили пять плавучих заправок. На них можно заливать топлив в яхты, прогулочные катера и гидроциклы без контакта с персоналом и другими людьми на ПЗС.
Всего к «Яндекс.Заправкам» в Петербурге подключены 162 обычных «автомобильных» АЗС, за первый квартал 2020 года пролив через сервис составил 6,7 млн литров.