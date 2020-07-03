Правила для детсадов и школ до января: социальная дистанция в 1,5 м и «разобщение» групп и классов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса.
Как сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, правила касаются детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. Они будут действовать до 1 января 2021 года.
Детей из разных групп, классов, отрядов следует «максимально разобщать». Как можно больше мероприятий надо проводить в помещении, закреплённом за одним классом или группой (исключение — физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах), а также на свежем воздухе.
К основным требованиям относятся соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал. При входе в игровые комнаты тоже требуется измерять температуру, игрушки в детсадах должны проходить ежедневную дезинфекцию.