Правила для детсадов и школ до января: социальная дистанция в 1,5 м и «разобщение» групп и классов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса.



Как сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, правила касаются детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. Они будут действовать до 1 января 2021 года.



Детей из разных групп, классов, отрядов следует «максимально разобщать». Как можно больше мероприятий надо проводить в помещении, закреплённом за одним классом или группой (исключение — физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах), а также на свежем воздухе.