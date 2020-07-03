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03.07.2020 19:55
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Правила для детсадов и школ до января: социальная дистанция в 1,5 м и «разобщение» групп и классов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавируса.

Как сообщает 3 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, правила касаются детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах. Они будут действовать до 1 января 2021 года.

Детей из разных групп, классов, отрядов следует «максимально разобщать». Как можно больше мероприятий надо проводить в помещении, закреплённом за одним классом или группой (исключение — физкультурный зал, кабинеты химии, физики, ИЗО в школах), а также на свежем воздухе.

К основным требованиям относятся соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал. При входе в игровые комнаты тоже требуется измерять температуру, игрушки в детсадах должны проходить ежедневную дезинфекцию.

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Комментарии (7)

Анна Эстедт
Детей еще нужно разобщать по успеваемости, - в разных зданиях размещать. Тогда представители группы, которым ещё род человеческий продолжать, не будут разрушены буллингом и физическими травмами.
Павел Михайлов
Когда закончится эта клоунада?
Агроном аэродрома
Кучковаться низзя, низзя кучковаться! А то ить, вдруг, декабристы 21 века появятся. Мы же не хочем как на франции?!!
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