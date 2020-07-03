Не разъехались два «Форда»: «Фокус» и «Куга», сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Один из подписчиков рассказал, что стал свидетелем аварии. По его словам, кроссовер «Форд» повернул с улицы Савушкина налево без «стрелки», в то время как девушка на седане ехала на свой зелёный сигнал светофора. На место прибыла скорая помощь.

Легковой автомобиль опрокинулся набок на пересечении улиц Туристской и Савушкина вечером 3 июля. Этот перекрёсток знаменитый, «Фонтанка» пишет об авариях на нём более 15 лет. Сначала там улетали в подземный переход, а теперь просто сталкиваются на поверхности.

Автомобилисты отмечают, что ДТП здесь происходят очень часто. «И стрелку повесили, и все равно лезут вслепую на левый поворот», — возмущаются в комментариях.

«ДТП здесь издавна случаются с завидной регулярностью (живу здесь уже 20 лет), — рассказывает читатель «Фонтанки» Алексей. — Раз в несколько лет машины въезжают в бортики подземного перехода, что приводит к обрушению массивных блоков на лестницы перехода». Действительно, «Фонтанка» писала о таких авариях как минимум с 2005 года: тогда «Хонда» нырнула в подземный переход. В этот переход попадали постоянно, после чего решено было установить дополнительные ограждения. Но сталкиваться на проезжей части они не мешают. Так, 7 декабря там одна легковушка подхватила другую на капот, а 24 декабря случилось тяжёлое ДТП: один человек погиб и четверо пострадали.

Алексей, по его словам, весной этого года обратился в комитет по развитию транспортной инфраструктуры с предложением улучшить транспортную ситуацию, в частности сделать дополнительные пешеходные переходы. В КРТИ ответили (ответ есть в распоряжении редакции), что принято решение об обустройстве трёх нерегулируемых пешеходных переходов из списка, предложенных Алексеем.

