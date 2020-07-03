FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.50р79.22р
Подбираем вузКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.07.2020 19:39
3
Печать

На Савушкина, где раньше улетали в подземный переход, новое ДТП — перевёртыш

Легковой автомобиль опрокинулся набок на пересечении улиц Туристской и Савушкина вечером 3 июля. Этот перекрёсток знаменитый, «Фонтанка» пишет об авариях на нём более 15 лет. Сначала там улетали в подземный переход, а теперь просто сталкиваются на поверхности.

Не разъехались два «Форда»: «Фокус» и «Куга», сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Один из подписчиков рассказал, что стал свидетелем аварии. По его словам, кроссовер «Форд» повернул с улицы Савушкина налево без «стрелки», в то время как девушка на седане ехала на свой зелёный сигнал светофора. На место прибыла скорая помощь.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Читатель «Фонтанки» Алексей
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Автомобилисты отмечают, что ДТП здесь происходят очень часто. «И стрелку повесили, и все равно лезут вслепую на левый поворот», — возмущаются в комментариях.

«ДТП здесь издавна случаются с завидной регулярностью (живу здесь уже 20 лет), — рассказывает читатель «Фонтанки» Алексей. — Раз в несколько лет машины въезжают в бортики подземного перехода, что приводит к обрушению массивных блоков на лестницы перехода». Действительно, «Фонтанка» писала о таких авариях как минимум с 2005 года: тогда «Хонда» нырнула в подземный переход. В этот переход попадали постоянно, после чего решено было установить дополнительные ограждения. Но сталкиваться на проезжей части они не мешают. Так, 7 декабря там одна легковушка подхватила другую на капот, а 24 декабря случилось тяжёлое ДТП: один человек погиб и четверо пострадали.

Алексей, по его словам, весной этого года обратился в комитет по развитию транспортной инфраструктуры с предложением улучшить транспортную ситуацию, в частности сделать дополнительные пешеходные переходы. В КРТИ ответили (ответ есть в распоряжении редакции), что принято решение об обустройстве трёх нерегулируемых пешеходных переходов из списка, предложенных Алексеем.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

262121991
На таких перекрёстках нужно делать "круговой объезд"-маленький возвышенный круг в середине, и движение по этому кругу будет безопасным, как во всей Скандинавии.
мухомор
Сделать отдельный светофор для левого поворота, как у чухонцев? Пф-ф-ф. Не скрепно!!
260569221
Совет: пустите туда Батюшку... пускай РПЦ разберётся!!!!
Бесовщина какая-то не иначе
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний