Словения закрывается для ряда европейских стран уже завтра из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти Словении приняли решение ужесточить режим въезда на территорию республики с 4 июля из-за роста числа завозных случаев заражения коронавирусом, сообщает правительство страны.
Od jutri, 4. julija, veljajo spremembe za vstop v Slovenijo 🇸🇮iz držav na rumenem seznamu. Od jutri so na njem tudi Hrvaška 🇭🇷, Češka 🇨🇿 in Francija 🇫🇷. pic.twitter.com/m7YE6d4NPD— Ministrstvo za notranje zadeve (@mnz_gov_si) July 3, 2020
С субботы из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жителей этих стран освободят от 14-дневного карантина при въезде в Словению лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад. Кроме того, им нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершенного до 4 июля. Иначе во въезде в страну могут отказать.
Сотрудники полиции также начнут проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки (квитанции из отелей, свидетельство о собственности на недвижимость, парковочные талоны), а также наличия подозрений в посещении стран из «красного списка», им могут вручить предписание о необходимости пребывания на домашнем карантине. В «красный список» стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой входит в том числе Россия.
За последние несколько недель в Словении зафиксировали резкий прирост новых случаев заражения. Специалисты установили, что большинство из них связаны с приездом заразившихся из соседних балканских стран. В стране действует двухнедельный карантин для прибывающих из Албании и Македонии. Власти повторно ввели обязательный масочный режим в закрытых помещениях и в транспорте, а также снизили максимальное число участников массовых мероприятий до 50.
В Словении зафиксировали 1 650 случаев заражения коронавирусом, умерли 111 человек.