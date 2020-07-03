Словения закрывается для ряда европейских стран уже завтра из-за роста заболеваемости COVID-19

С субботы из списка эпидемиологически безопасных стран исключаются Чехия, Франция и Хорватия. Жителей этих стран освободят от 14-дневного карантина при въезде в Словению лишь при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее 36 часов назад. Кроме того, им нужно будет показать подтверждение бронирования в отеле или апартаментах, совершенного до 4 июля. Иначе во въезде в страну могут отказать.

Сотрудники полиции также начнут проверять данные о местонахождении граждан Словении и обладателей словенского вида на жительство, возвращающихся из указанных государств. В случае отсутствия документов, подтверждающих маршрут поездки (квитанции из отелей, свидетельство о собственности на недвижимость, парковочные талоны), а также наличия подозрений в посещении стран из «красного списка», им могут вручить предписание о необходимости пребывания на домашнем карантине. В «красный список» стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой входит в том числе Россия.



За последние несколько недель в Словении зафиксировали резкий прирост новых случаев заражения. Специалисты установили, что большинство из них связаны с приездом заразившихся из соседних балканских стран. В стране действует двухнедельный карантин для прибывающих из Албании и Македонии. Власти повторно ввели обязательный масочный режим в закрытых помещениях и в транспорте, а также снизили максимальное число участников массовых мероприятий до 50.

