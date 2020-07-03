Пожар на фабрике фейерверков в Турции: 4 погибших, 97 пострадавших
В результате взрыва и последующего пожара на фабрике фейерверков на северо-западе Турции 3 июля погибли четыре человека и были ранены не менее 97 человек, сообщает агентство АР со ссылкой на турецких чиновников.
An explosion at a fireworks factory in northwestern Turkey has killed at least four people and injured dozens of others. https://t.co/TnRAHQtVlk— AP Europe (@AP_Europe) July 3, 2020
Как сообщил журналистам министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, на фабрике за городом Хендек в провинции Сакарья в тот момент находилось 186 рабочих.
Коджа, который отправился в этот район вместе с двумя другими министрами, сказал, что в результате взрыва погибли четыре рабочих, а 97 других были госпитализированы.
Причина взрыва на заводе, который находится вдали от жилых районов, расследуется.
Два вертолета и самолет были отправлены в район для оказания помощи группам пожарных, чья работа
была затруднена продолжающимися взрывами. По словам чиновников, пожар был локализован только через несколько часов.
В район было отправлено 85 машин скорой помощи.