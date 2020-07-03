Пожар на фабрике фейерверков в Турции: 4 погибших, 97 пострадавших

В результате взрыва и последующего пожара на фабрике фейерверков на северо-западе Турции 3 июля погибли четыре человека и были ранены не менее 97 человек, сообщает агентство АР со ссылкой на турецких чиновников.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, на фабрике за городом Хендек в провинции Сакарья в тот момент находилось 186 рабочих.

Коджа, который отправился в этот район вместе с двумя другими министрами, сказал, что в результате взрыва погибли четыре рабочих, а 97 других были госпитализированы.