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03.07.2020 19:00
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Пожар на фабрике фейерверков в Турции: 4 погибших, 97 пострадавших

В результате взрыва и последующего пожара на фабрике фейерверков на северо-западе Турции 3 июля погибли четыре человека и были ранены не менее 97 человек, сообщает агентство АР со ссылкой на турецких чиновников.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, на фабрике за городом Хендек в провинции Сакарья в тот момент находилось 186 рабочих.

Коджа, который отправился в этот район вместе с двумя другими министрами, сказал, что в результате взрыва погибли четыре рабочих, а 97 других были госпитализированы.

Причина взрыва на заводе, который находится вдали от жилых районов, расследуется.

Два вертолета и самолет были отправлены в район для оказания помощи группам пожарных, чья работа

была затруднена продолжающимися взрывами. По словам чиновников, пожар был локализован только через несколько часов.

В район было отправлено 85 машин скорой помощи.

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