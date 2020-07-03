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03.07.2020 18:40
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«Мария» и «Луга» задержат автомобилистов на трассе «Кола» 5-6 июля

Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области приостановят, чтобы пропустить яхты. Утром воскресенья, 5 июля, разведут мост Свирь, а днем понедельника, 6 июля, - переправу через Неву.

Как сообщают 3 июля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:50 до 10:50 5 июля разведут мост, расположенный на 236-м километре трассы «Кола», у города Лодейное. Будут пропускать вверх яхту «Луга» с максимальным высотным габаритом 16,8 метра.

С 15:00 до 15:45 6 июля разведут Ладожский мост на 40-м километре «Колы» в Кировском районе Ленинградской области, тчобы пропустить вверх по реке яхту «Мария» с максимальным высотным габаритом 21 метр.

На время разводки мостов движение транспорта по трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто.

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