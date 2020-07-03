Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь на Урале и призвал всех православных на защиту обители

Оставшийся без сана священника схиигумен Сергий отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь, от управления которого он отстранил настоятельницу. И после решения церковного суда вновь обрушился с критикой на руководство страны и церкви в интернет-проповеди. В опубликованном 3 июля видео он называет президента изменником родины и предателем, а патриарха Кирилла, митрополитов Илариона и Кирилла обвиняет в измене. И опять заводит речь про микрочипы, вакцинацию, всемирный заговор и сатану.

«Трусы в правительстве и патриархии через мнимую заботу о нашем здоровье, через малодушие, пандемию неверия, корысть, через нагнетание страха, ужаса, паники перед второй, третьей волнами коронавируса хотят прежде всего поставить армии и флоту через вакцинацию микрочип. Чтобы всех вне зависимости от национальности загнать в стойло — электронный лагерь сатаны», — сказал он. И попросил всех верующих встать на защиту его обители. «Прошу всех православных встать на защиту монастыря. Из монастыря я не уйду. Из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы, экуменистов и еретиков — патриарха Кирилла (Гундяева) и его окружение талмудистов, каббалистов и сатанистов», — заключил Сергий. Решением церковного суда схиигумен 3 июля был признан виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов и извергнут из священного сана. Решение должно быть еще утверждено патриархом Кириллом. Отцу Сергию тем временем нельзя будет покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. А ранее захваченный им Среднеуральский монастырь придется вернуть под управление епархии.